POL-NMS: 220128-1-pdnms Zeugen nach Diebstahl bei Aldi in Nortorf gesucht

Nortorf ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Am 22.01.2022 gegen 17.50 Uhr betraten fünf Männer das Geschäft Aldi in der Niedernstraße in Nortorf. Die Männer begaben sich zum Kassenbereich. An einer Kasse, die zu der Zeit nicht besetzt war, konnten sie mit einen Nachschlüssel den Zigarettenschacht öffnen und insgesamt für über 750 Euro Wert Zigaretten aus dem Schacht entnehmen. Eine Zeugin im Geschäft beobachtete die Männer an der nicht besetzten Kasse und informierte die Mitarbeiter im Geschäft.

Als diese daraufhin zur Kasse gingen, flüchteten die Männer aus dem Geschäft.

Lediglich einen der Männer, einen 22 jährigen Georgier, konnte ein Angestellter noch vor dem Ausgang festhalten und solange festsetzen, bis die Polizei eintraf.

Die Kriminalpolizei Rendsburg sucht jetzt nach Zeugen des Diebstahls. Insbesondere nach der Zeugin, die den Diebstahl an die Angestellten von Aldi gemeldet hatte.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rendsburg unter der Rufnummer 04331-2080.

