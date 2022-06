Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Ludwigshafen, K 6174, Lkr. Konstanz) Autofahrer schneidet Motorradfahrer und fährt weiter - Polizei sucht Zeugen (02.06.2022)

Ludwigshafen, K 6174 (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Donnerstagabend auf der Kreisstraße 6174 zwischen Bonndorf und Ludwigshafen einen Unfall verursacht und ist anschließend weitergefahren. Gegen 18.20 Uhr war ein 16-jähriger Motorradfahrer auf der K 6174 von Bonndorf in Richtung Ludwigshafen unterwegs. Zeitgleich fuhr ein unbekannter Autofahrer die kurvige Straße in entgegengesetzte Richtung bergauf und schnitt den Zweiradfahrer im kurvigen Bereich. In der Folge stürzte der Zweiradfahrer auf der linken Fahrspur und rutschte unter einer Schutzplanke hindurch in eine Böschung. Dabei erlitt der junge Mann Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte den Biker in eine Klinik. Der unbekannte Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den verunfallten Motorradfahrer zu kümmern. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf den Verursacher geben können, sich beim Polizeirevier Stockach, Tel. 07771 9391-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell