POL-ST: Ibbenbüren, Fahrzeugteile aus BMW entwendet

Westerkappeln (ots) - Am Dienstag (10.05.) im Zeitraum von 07.30 Uhr bis 14.30 Uhr wurde in Westerkappeln ein Fahrzeug beschädigt. Der blaue Ford Fiesta war an der Osnabrücker Straße im Bereich der Grundschule Am Bullerdiek geparkt. In dieser Zeit wurde der Pkw im Heckbereich durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser ...

mehr