POL-PDMT: Verkehrsunfall durch verlorene Ladung

Wirges (ots) - Am 25.08.2022 um 16:57h bemerkte ein Polizeibeamter im Rahmen der Streife, dass es in einem Mehrfamilienhaus im Birkenweg zu starker Rauchentwicklung kam. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand eine Wohnung im 2. Obergeschoss bereits im Vollbrand. Im Rahmen der Löscharbeiten konnte durch die Feuerwehr eine leblose Person in der Wohnung aufgefunden und geborgen werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Montabaur ...

