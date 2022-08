POL-PDMT: Straßenverkehrsgefährdung durch Motorradfahrer - Zeugenaufruf

Siershahn (ots) - Am Samstag, dem 20.08.2022, gegen 20:20 Uhr, wurden in der Kannenbäckerstraße in Siershahn zwei Spaziergängerinnen von einem herrenlosen Hund angegriffen. Der Hund kam den beiden Damen entgegen, griff diese unvermittelt an und biss beide Damen in die Unterarme. Anschließend lief das Tier davon. ...

