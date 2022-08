Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht in Rennerod ***ZEUGEN GESUCHT***

Rennerod (ots)

Am Montag, den 22.08.2022, ereignete sich gegen 06:20 Uhr auf der B54 zwischen Rennerod und Emmerichenhain ein Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Das unfallbeteiligte Fahrzeug, welches in Fahrtrichtung Rennerod unterwegs war, entfernte sich im Anschluss in die Ortslage Rennerod. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachten konnten oder Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Westerburg (02663-9805 0) zu melden.

