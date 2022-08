Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Hundsangen - Verkehrsunfall unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und Alkohol

Hundsangen (ots)

Am Montag, dem 22.08.2022, gegen 16:00 Uhr, ereignete sich in der Schulstraße in Hundsangen ein Verkehrsunfall. Der männliche Fahrer eines Mofas kam in einer Kurve zu Fall und kollidierte mit einem entgegenkommenden PKW. Der 17-Jährige Mofa-Fahrer verletzte sich bei dem Sturz leicht.

Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte bei dem Unfallverursacher Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Ein durchgeführter Drogenschnelltest reagierte ebenfalls positiv.

Dem 17-jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde mit dem Ziel der Einziehung sichergestellt.

