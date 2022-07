Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Verstärkte Kontrollen in Lampertheim-Viernheim/ Die Polizei vollstreckt einen offenen Haftbefehl und stellt 9 Kilo Shisha-Tabak sicher

Lampertheim-Viernheim (ots)

Am Freitagabend, 08.07.2022 fanden erneut Kontrollen im Dienstgebiet der Polizeistation Lampertheim-Viernheim statt. Zusammen mit der Bereitschaftspolizei und einem Diensthund kontrollierten die örtlich zuständigen Beamtinnen und Beamten rund 50 Personen, welche sich am Rhein-Neckar-Zentrum in Viernheim sowie in zwei Gaststätten in Lampertheim aufhielten.

Hierbei wurden zwei Personen vorläufig festgenommen und ein offener Haftbefehl konnte vollstreckt werden. Wiederholt wurden größere Mengen (9kg) Shisha-Tabak in einer Shisha-Bar sichergestellt. Diesmal wurde der Tabak in der Spülmaschine aufbewahrt. Drei Personen werden sich wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie Steuerhinterziehung verantworten müssen.

