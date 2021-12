Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke - Einbruch in der Hengsteyseestraße

Herdecke (ots)

Am Donnerstag, den 23.12.2021, in der Zeit von 13 Uhr bis 13.45 Uhr brachen unbekannte Täter eine Kellertür zu einem Einfamilienhaus in der Hengsteyseestraße auf. In dem Keller wurden Schränke geöffnet, jedoch nichts entwendet. Der oder die Täter entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell