Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- 58-Jähriger verursacht Unfall unter Alkoholeinfluss

Sprockhövel (ots)

Ein 58-jähriger Mann aus Sprockhövel fuhr am Mittwochnachmittag auf der Mittelstraße in Richtung Wuppertal. In Höhe der Haus Nr. 66 kam er aus bisher ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem am Fahrbahnrand geparkten BMW. In dem BMW befand sich zum Unfallzeitpunkt noch der 75-jährige Fahrer. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Unfallverursacher unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Test verlief positiv. Der 58-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo ihm auch eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

