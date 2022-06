Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Ottersweier, Offenburg, Rheinau - Mehrere Wildunfälle

Baden-Baden, Ottersweier, Offenburg, Rheinau (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben sich mehrere Wildunfälle ereignet. Der Gesamtschaden summiert sich auf einen fünfstelligen Betrag.

Gegen 23 Uhr kollidierte ein 42-jähriger Lastwagenfahrer auf der B500 in Richtung Baden-Baden mit einem querenden Reh, welches durch die Kollision verendete. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 2.500 Euro.

Nur 15 Minuten später kollidierte eine Mitsubishi-Lenkerin ebenfalls mit einem Reh. Diesmal auf der B3 bei Ottersweier in Richtung Achern. Zur Instandsetzung des Wagens der 59-Jährigen müssen rund 5.000 Euro veranschlagt werden.

Trotz einer eingeleiteten Gefahrenbremsung konnte eine 26 Jahre alte Opel-Fahrerin gegen 3:10 Uhr eine Kollision mit einem die Kehler Straße in Offenburg überquerenden Fuchs nicht mehr vermeiden. Für den Fuchs kam jede Hilfe zu spät. Der Sachschaden am Auto wird auf etwa 2.000 Euro beziffert.

Das gleiche Schicksal ereilte in den frühen Morgenstunden ein weiteres Reh nach einem Zusammenprall mit einem BMW. Ein 51-Jährige war hierbei gegen 5:10 Uhr auf der K5311 in Richtung Rheinbischofsheim unterwegs, als er das querende Reh mit seinem Auto frontal erfasste. Der Schaden am Fahrzeug wird auf 2.000 Euro geschätzt.

/nk /wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell