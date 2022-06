Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, Bohlsbach - Wohnungseinbruch, Zeugenhinweise erbeten

Offenburg (ots)

Bei einem Wohnungseinbruch in eine Erdgeschosswohnung in der Wackerstraße wurden Bargeld sowie diverse Wertgegenstände entwendet. Der bisher unbekannte Täter drang nach derzeitigem Kenntnisstand im Zeitraum zwischen Montag (6. Juni) und Dienstag (14. Juni) durch Aufhebeln der Terrassentür in die Wohnung ein und durchsuchte daraufhin das Schlafzimmer. Zur Spurensicherung wurden Kriminaltechniker hinzugezogen. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen, sich unter der Telefonnummer: 0781 21-2200 zu melden.

/ab

