Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hornberg - Überholmanöver

Hornberg (ots)

Bei einem Überholmanöver eines 48-jährigen Autofahrers am Dienstagvormittag gegen 11:40 Uhr auf der K5362 in Richtung Hornberg, kam es zu einem Unfall mit einer einbiegenden Autofahrerin. Der Mann überholte mit seinem VW ein weiteres Fahrzeug kurz vor der Einmündung Mooshof. Aus dieser Einmündung kommend übersah die 37-jährige Opel-Fahrerin dieses Manöver und fuhr in die Straße ein. Daraufhin kam es zum Aufprall zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern. Der überholende Fahrer blieb unverletzt. Die einfahrende Autofahrerin wurde leicht verletzt, aber vorsorglich im Klinikum in Villingen-Schwenningen untersucht. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 20.000 Euro.

/nk

