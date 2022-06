Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch - Den Weg "abgeschnitten"

Oberkirch (ots)

Als die 74-jährige Fahrradfahrerin am Dienstagnachmittag gegen 16:30 Uhr gemeinsam mit ihrem Ehemann auf der Oberdorfstraße in Richtung Oberkirch fuhr, wurde ihr von einer überholenden Opel-Fahrerin der Weg abgeschnitten. Die 34-jährige Autofahrerin überholte die beiden Fahrradfahrer und bog kurz darauf rechts in die Butschbacher Straße ein. Hierbei streift das Auto die Fahrradfahrerin mit dem hinteren Heckbereich. Diese kommt daraufhin zu Fall. Glücklicherweise trug sie einen Radhelm und zog sich nur leichte Verletzungen zu. Sie wurde mit einem Rettungswagen in eine nahe gelegene Klinik gebracht. Weshalb die Unfallverursacherin allerdings so knapp vor der Fahrradfahrerin abbog ist Gengenstand der Ermittlungen.

/nk

