Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfallzeugen gesucht

Bad Nenndorf (ots)

(sts) Am Freitag, den 28.10.2022, gegen 14:15 Uhr befährt eine 68-jährige Fahrradfahrerin mit ihrem Fahrrad den sogenannten Fahrradschutzstreifen der Rodenberger Allee aus Richtung Bahnhofstraße kommend in Richtung Kreuzung Drei-Steine. Im Bereich der Einmündung zur Rudolf-Albrecht-Straße wird sie von einem augenscheinlich männlichen Fahrradfahrer überholt. Diese Person schneidet die Fahrradfahrerin beim Wiedereinordnen nach rechts. Die Person biegt daraufhin in die Rudolf-Albrecht-Straße ein und fährt direkt nach links in den Sonnenweg. Bei dem Überholvorgang kam es zur Berührung der beiden Verkehrsteilnehmer. Die Fahrradfahrerin stürzt durch den Anprall und wird leicht verletzt. Die zweite unfallbeteiligte Person setzt ihre Fahrt fort und entfernt sich unerlaubt. Der Vorfall wird beobachtet. Weitere Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Bad Nenndorf unter der Rufnummer 05723/7492-0 in Verbindung zu setzen.

