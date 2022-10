PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Kinder beschädigen Tennisplatz+++Mann mit Baseballschläger in Elz sorgt für Aufruhr+++Beleuchtungskontrolle endet mit zwei Festnahmen+++

Limburg (ots)

Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg

1. Kinder beschädigen Tennisplatz,

Dornburg-Frickhofen, Schwimmbadweg, Dienstag, 25.10.2022, 15:40 Uhr (wie) Am Dienstag haben zwei Kinder einen Tennisplatz in Frickhofen mit Wasser beschädigt. Die Polizei wurde am Mittwochvormittag zum Tennisclub in Frickhofen gerufen, da dort ein Tennisplatz erheblich beschädigt worden war. Bei der Anzeigenaufnahme berichtete die Mitteilerin von zwei Kindern, die am Dienstagnachmittag unbefugt den Tennisplatz betreten haben sollen. Dort hätten die beiden dann einen Platz mit Wasser geflutet und diesen so unbrauchbar gemacht. Der Tennisplatz müsse nun kostspielig wiederhergestellt werden. Die Polizei ermittelt und hat bereits Hinweise auf die Verursacher des Schadens. Weitere Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

2. Fahrräder in Oberselters gestohlen,

Bad Camberg-Oberselters, Ulmenweg Dienstag, 25.10.2022, 22:30 Uhr bis Mittwoch, 26.10.2022, 05:30 Uhr

(wie) In Oberselters haben bisher Unbekannte im Laufe der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zwei Fahrräder gestohlen. Ein 46-Jähriger hatte ein Mountainbike und ein Trekkingrad unter der Treppe eines Mehrfamilienhauses im Ulmenweg abgestellt und zusammen abgeschlossen. Am Mittwochmorgen musste er feststellen, dass unbekannte Täter die Räder mitsamt des Spiralschlosses entwendet hatten. Eine Absuche in der Umgebung führte nicht zum Auffinden des Diebesgutes. Der Wert der Räder wird auf 1.200 EUR geschätzt. Hinweise erbittet die Polizei in Bad Camberg unter der Rufnummer 06434 905467-0.

3. Infotafel bei Elz beschädigt,

Elz, Kleingartenanlage am Erbach Samstag, 22.10.2022, 17:30 Uhr bis Sonntag, 23.10.2022, 10:30 Uhr

(wie) Am Wochenende haben unbekannte Täter eine Infotafel im Gebiet der Renaturierung des Erbachs zerstört. Über den Bürgermeister von Elz wurde bei der Polizei angezeigt, dass von Samstag auf Sonntag Unbekannte eine Infotafel in den Elzer Gärten umgestoßen und beschädigt hatten. Die Vandalen hatten offenbar in der Gartensiedlung, im Bereich der Renaturierung des Erbachs, die Infotafel gewaltsam umgestoßen und so die Einschlaghülsen und die Holzpfosten zerstört. Hinweise zu den Tätern erbittet die Polizei unter der Rufnummer 06431/9140-0.

4. Mann mit Baseballschläger in Elz sorgt für Aufruhr, Elz, Friedrich-Ebert-Straße, Donnerstag, 27.10.2022, 01:30 Uhr

(wie) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag musste die Polizei einen Mann in Elz festnehmen, der mit einem Baseballschläger durch die Stadt gezogen war. Passanten verständigten gegen 01:30 Uhr die Polizei, da ein Mann mit schwarzer Bomberjacke und Baseballschläger in der Friedrich-Ebert-Straße unterwegs sei. Die herbeigeeilte Streife konnte den 45-Jährigen auf der Limburger Straße stehend antreffen. Er hielt den Baseballschläger in der Hand und hatte eine Mülltonne dabei. Der offensichtlich verwirrte Mann legte den Schläger nach Aufforderung der Polizeibeamten auf den Boden und erklärte, dass er verfolgt werden würde und einen Banditen mit Pistole in dem Mülleimer hätte. Die Beamten überprüften die leere Mülltonne und stellten fest, dass der 45-Jährige sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Er wurde daraufhin in einer Fachklinik vorgestellt und mit seiner Einwilligung dort untergebracht.

5. Beleuchtungskontrolle endet mit zwei Festnahmen, Bad Camberg, Frankfurter Straße, Mittwoch, 26.10.2022, 16:45 Uhr

(wie) Am Mittwochnachmittag nahm die Polizei bei einer Verkehrskontrolle in Bad Camberg zwei Männer fest. Beamte des Regionalen Verkehrsdienstes führten in der Frankfurter Straße eine Beleuchtungskontrolle zur dunklen Jahreszeit durch, der Oktober ist ja traditionell der Licht-Test Monat. Die Kontrolle musste allerdings nach kurzer Zeit abgebrochen werden, da die Beamten ein Fahrzeug stoppten, in dem zwei Männer saßen, die mit Haftbefehl gesucht wurden. Beide bulgarische Staatsangehörige wurden festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. So wurden bei einer simplen Verkehrskontrolle zwei gesuchte Straftäter "aus dem Verkehr gezogen".

