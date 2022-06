Polizei Paderborn

POL-PB: Kraftstoffdiebe nach Verfolgungsfahrt festgenommen

Delbrück-Steinhorst (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (07.-08.06.2022) konnten Einsatzkräfte nach einer Verfolgungsfahrt gegen 02:00 Uhr zwei Täter stellen, die offensichtlich am Dienstagabend gegen 22.30 Uhr in Delbrück-Steinhorst zwei Lkw-Tankdeckel aufgebrochen und Kraftstoff gestohlen hatten.

Am Dienstagabend gegen 22.30 Uhr meldete der Inhaber eines Landhandels einen verdächtigen weißen Kastenwagen, der soeben vom Gelände seiner Firma zügig in Richtung Kaunitz weggefahren sei. Vor Ort stellte die Polizei fest, dass an zwei Lkw die Tankdeckel aufgebrochen und offensichtlich Kraftstoff entwendet worden war.

Gegen 02:00 Uhr wollte eine Polizeistreife in Delbrück-Steinhorst unweit des Tatortes einen entsprechend verdächtigen Kastenwagen kontrollieren. Der Fahrer des Lkw missachtete die Anhaltezeichen und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit auf der L 751 in Richtung Delbrück. Nach etwa einem Kilometer verlor der Fahrer des Klein-Lkw auf gerader Strecke die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet ins Schleudern. Anschließend prallte er gegen eine Leitplanke und rutschte in den Straßengraben.

Hier konnten die Einsatzkräfte den 28 Jahre alten Fahrer und seine 20-jährige Beifahrerin festnehmen. Verletzt wurde niemand. Auf der Ladefläche des Lkw wurden 18 teilweise ausgelaufene Kanister mit Dieselkraftstoff aufgefunden. Am Lkw war ein nicht vergebenes Kennzeichen angebracht. Die Polizei stellte den Wagen sicher und fertigte Strafanzeigen:

- Strafanzeige wegen Kraftstoffdiebstahls - Strafanzeige wegen verbotenen Einzelrennens - Strafanzeige wegen Urkundenfälschung - Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis

Foto (Polizei Paderborn): Der Lkw kam in einer Leitplanke zum Stehen und hatte 18 Kanister mit Diesel geladen.

