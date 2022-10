PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Wegen Schlägen vom Balkon gesprungen+++Randalierer beschädigen Autos und Glasscheibe in Kirberg+++Fahrraddieb bei Anzeigenaufnahme festgenommen+++Motorradfahrer bei Wildunfall verletzt+++

1. Wegen Schlägen vom Balkon gesprungen, Weilburg, Ostpreußenstraße, Mittwoch, 26.10.2022, 03:00 Uhr

(wie) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde in Weilburg eine Frau von einem Mann angegriffen, die Frau sprang vom Balkon um sich zu retten und wurde dabei verletzt. Eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Ostpreußenstraße verständigte gegen 03:00 Uhr die Polizei, da sie auf ihrem Balkon eine hilflose Frau entdeckt hatte. Durch deren Klopfen war die Anwohnerin wach geworden. Da die 26-Jährige offensichtlich verletzt und unterkühlt war, wurde ein Rettungswagen angefordert. Offenbar hatte sich ein polizeibekannter 23-Jähriger in der Wohnung der 26-Jährigen aufgehalten und dort Alkohol getrunken. Hierbei sei er immer aggressiver geworden und habe die Frau mehrfach geschlagen und gewürgt. Schließlich sah die 26-Jährige keine andere Möglichkeit mehr, als zur Rettung von ihrem Balkon zu springen. Als sie auf dem Balkon ihrer Nachbarin aufkam, verletzte sie sich und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 23-Jährige war beim Eintreffen der Polizei bereits geflohen, konnte aber später in Weilburg entdeckt und festgenommen werden. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

2. Randalierer beschädigen Autos und Glasscheibe in Kirberg, Hünfelden-Kirberg, Dienstag, 25.10.2022, 22:00 Uhr bis Mittwoch, 26.10.2022

(wie) In Kirberg haben bisher Unbekannte im Laufe der Nacht von Dienstag auf Mittwoch mehrere Glasscheiben an Fahrzeugen und an einem Haus eingeschlagen und eingeworfen. Eine 74-Jährige vernahm Gebrüll und zerberstende Glasflaschen in der Nähe ihres Hauses in der Straße "Am weißen Berg". Anschließend wurde eine Fensterscheibe des Hauses mit einem Blumenkübel eigeworfen. Die Täter flohen. Zudem wurden in der Nacht mehrere Scheiben an abgestellten Fahrzeugen in Kirberg eingeschlagen. Die Polizei war am Mittwochnachmittag noch dabei, die diversen Strafanzeigen aufzunehmen. Hinweise zu den Randalierern erbittet die Polizei Limburg unter der Rufnummer 06431/ 9140-0.

3. Fahrraddieb bei Anzeigenaufnahme festgenommen, Limburg, Hölderlinstraße, Montag, 24.10.2022, 20:00 Uhr bis Dienstag, 25.10.2022, 18:00 Uhr

(wie) Am Dienstagabend wurde bei einer Anzeigenaufnahme in Limburg ein gestohlenes Fahrrad wiedererkannt, der Fahrer konnte festgenommen werden. Ein 51-Jähriger hatte die Polizei in die Hölderlinstraße gerufen, da zuvor in seine Gartenhütte eingebrochen worden war. Der Einbrecher hatte zwei Fahrräder und eine Elektrosäge gestohlen und war dann unerkannt entkommen. Während der Tatortaufnahme durch die Kriminalpolizei erkannte der Sohn des 51-Jährigen ein am Haus vorbeifahrendes Fahrrad als eins der gestohlenen wieder. Die Beamten eilten dem Fahrrad hinterher und konnte den Fahrer festnehmen. Der 34-Jährige wurde für weitere polizeiliche Maßnahmen mit zur Dienststelle genommen und anschließend wieder auf freien Fuß gesetzt. Das Fahrrad wurde dem Besitzer wieder ausgehändigt.

4. Ladendiebe erwischt und Waffen gefunden, Limburg, Westerwaldstraße, Dienstag, 25.10.2022, 15:30 Uhr

(wie) Am Dienstag wurden zwei Ladendiebe in Limburg beim Klauen erwischt, bei der Durchsuchung wurden Waffen bei ihnen gefunden. Ein 17-Jähriger und eine 16-Jährige wurde in einem Einkaufszentrum in der Westerwaldstraße von einem Sicherheitsdienstmitarbeiter beim Entwenden von Alkoholischen Getränken und weiteren Gegenständen erwischt. Die verständigte Polizeistreife durchsuchte die Diebe nach weiterem Diebesgut und fand beim 17-Jährigen ein Reizgasspray und bei der 16-Jährigen ein Messer. Die beiden werden sich nun wegen Diebstahls mit Waffen verantworten müssen.

5. Motorradfahrer bei Wildunfall verletzt, Dornburg-Thalheim, Landesstraße 3046, Dienstag, 25.10.2022, 07:10 Uhr

(wie) Bei Thalheim wurde am Dienstagmorgen ein Motorradfahrer bei einem Wildunfall verletzt. Ein 17-Jähriger war mit einer Yamaha auf der L 3046 von Frickhofen nach Thalheim unterwegs. Nach einer Linkskurve kreuzte plötzlich ein Wild die Fahrbahn. Beim Versuch auszuweichen kam der Motorradfahrer von der Fahrbahn ab und stürzte. Hierbei verletzte sich der 17-Jährige. Das Wildtier entkam unverletzt. Der Sachschaden wird auf 5.500 EUR geschätzt.

