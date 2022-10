PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg - Weilburg vom 23.10.2022

Limburg (ots)

+++Farbschmierereien in Hadamar+++Pkw angefahren und geflüchtet+++In Zaun gefahren und geflüchtet+++Fußgänger angefahren und leicht verletzt+++Einbruch in Bürgerhaus - zwei Tatverdächtige festgenommen+++Sachbeschädigung an Cafe+++

Farbschmierereien in Hadamar

Neue Chaussee in 65589 Hadamar Tatzeit: 22.10.2022, gg. 14:00 Uhr

Am gestrigen Samstag gegen 14:00 Uhr wurden der Polizeistation in Limburg mehrere mittels Sprühfarbe angebrachte Schmierereien in der Neuen Chaussee in Hadamar gemeldet. Dank eines Zeugen und der guten Beschreibung der Täterin, konnte die aufnehmende Streife eine 61-jährige Frau aus der Gemeinde Dornburg in Tatortnähe kontrollieren, die für die Farbschmierereien verantwortlich sein dürfte. Die Frau führte zum Zeitpunkt der Kontrolle noch mehrere Farbdosen mit sich. Ein Strafverfahren mit dem Vorwurf der Sachbeschädigung wurde gegen die Frau eingeleitet.

Weitere Zeugen oder Hinweisgeber in der Sache werden gebeten sich unter 06431-91400 mit der Polizei in Limburg in Verbindung zu setzen.

Pkw angefahren und geflüchtet

Untergasse in 65555 Limburg - Offheim 22.10.2022, 07:50 Uhr - 08:30 Uhr

Der 23-jährige Geschädigte hatten seinen Pkw Audi Avant für die Dauer eines Friseurbesuches ordnungsgemäß in der Untergasse in Offheim in Höhe einer Eisdiele geparkt. Während seiner Abwesenheit wurde der Pkw vermutlich durch ein anderes ein- oder ausparkendes Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher, bzw. die Verursacherin, entfernte sich daraufhin von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der entstandene Schaden wird auf ca. 800 EUR geschätzt.

Zeugen des Unfalls werden gebeten sich unter 06431 - 91400 mit der Polizeistation in Limburg in Verbindung zu setzen.

In Zaun gefahren und geflüchtet

Limburger Straße in 65552 Limburg-Eschhofen 22.10.2022, 18:55 Uhr

Am Samstag, gegen 18:55 Uhr, wurde ein Anwohner der Limburger Straße in Eschhofen durch ein lautes Geräusch aufgeschreckt. Bei der Suche nach der Ursache musste er feststellen, dass offenbar ein Pkw von der Fahrbahn abgekommen und in den Zaun seines Grundstücks gefahren war. Anstatt sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, gab der Verursacher Gas und flüchtete von der Unfallstelle. Durch den Mitteiler konnte noch erkannt werden, dass es sich bei dem flüchtenden Fahrzeug um einen grauen Pkw Opel Astra handelte. Auch ein Teil des Kennzeichens konnte noch abgelesen werden.

Zeugen oder Hinweisgeber werden auch in diesem Fall gebeten sich unter 06431-91400 mit der Polizeistation in Limburg in Verbindung zu setzen.

Fußgänger angefahren und leicht verletzt Londoner Straße in 65552 Limburg 22.10.2022, 21:00 Uhr

Am Samstag, gegen 21:00 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Mann aus Limburg mit seinem Pkw das Parkplatzgelände eines Baumarktes in der Londoner Straße, als ihm plötzlich ein 18-jähriger aus Hadamar unvermittelt vor das Auto lief. Der 19-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Fußgänger. Der 18-Jährige hatte zuvor mit Freunden "Laufspielchen" auf dem Parkplatzgelände gespielt und hierbei nicht auf den Fahrzeugverkehr geachtet. Der 18-Jährige wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Wie sich später herausstellte wurde er bei dem Unfall glücklicherweise nur leicht verletzt und konnte das Krankenhaus nach Abschluss der ambulanten Behandlung wieder verlassen.

Einbruch in Bürgerhaus - zwei Tatverdächtige festgenommen Am Schlößchen in 65594 Runkel - Ennerich 22.10.2022, 21:50 Uhr

Am Samstag, gg. 21:50 Uhr, meldete sich ein Zeuge bei der Polizeistation in Limburg und schilderte, dass er gerade beobachtet habe, wie zwei mit Taschenlampen ausgerüstete Personen in das Bürgerhaus in Ennerich eingebrochen seien. Daraufhin wurden sofort mehrere Streifenwagen an die Örtlichkeit entsandt. Noch während sich die Streifen auf der Anfahrt befanden wurde durch den Zeugen ergänzend mitgeteilt, dass die Täter das Objekt bereits wieder verlassen hätten. Die kurz darauf eintreffenden Streifen konnten noch in Tatortnähe zwei dringend tatverdächtige Personen vorläufig festnehmen. Unmittelbar am Festnahmeort konnten Gegenstände aufgefunden werden, die mutmaßlich aus dem Einbruch stammten. Die dringend tatverdächtigen Personen, zwei 17-Jährige Jugendliche aus Ennerich, wurden zur Polizeistation Limburg verbracht und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen von den Erziehungsberechtigten abgeholt.

Sachbeschädigung an Cafe

Grabenstraße in 65549 Limburg 23.10.2022, 02:10 Uhr

Am frühen Sonntagmorgen zog eine Gruppe von Heranwachsenden durch die Innenstadt von Limburg. Ein 20-Jähriger aus Gruppe riss in Höhe eines Cafe's in der Grabenstraße einen Olivenbaum aus einem Pflanzgefäß und warf diesen auf eine ausgefahrene Markise. Die Markise wurde hierbei beschädigt. Im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung konnte die Personengruppe durch eine Streife der ebenfalls verständigten Bundespolizei im Bereich des Bahnhofs angetroffen werden. Nach erfolgter Personalienfeststellung wurden die Personen wieder entlassen.

Gegen den mutmaßlichen Täter wurde ein Strafverfahren mit dem Vorwurf der Sachbeschädigung eingeleitet.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell