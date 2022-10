PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Rollerfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt +++ Radfahrer bei Zusammenstoß mit Pkw verletzt +++ Unter Alkoholeinfluss von Fahrbahn abgekommen +++ Blitzerreport

Limburg (ots)

1. Rollerfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt, Bad Camberg, Würges, Neue Straße / Riesengebirgstraße, 20.10.2022, gg. 15.15 Uhr

(pa)In Bad Camberg Würges kam es am Donnerstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorroller, in dessen Folge der Fahrer des Rollers in eine Klinik gebracht werden musste. Gegen 15.15 Uhr bog ein 74-jähriger Mercedes-Fahrer aus der Riesengebirgstraße nach links in die Neue Straße ab. Dabei übersah der Fahrzeugführer einen von links kommenden Motorroller. Der Autofahrer schnitt daraufhin die Kurve, wodurch der Mercedes den Roller mit der Front erfasste. Der 16 Jahre alte Fahrer des Motorrollers wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand bei dem Unfall ein Sachschaden von knapp über 1.000 Euro.

2. Radfahrer bei Zusammenstoß mit Pkw verletzt, Limburg a. d. Lahn, Ste.-Foy-Straße / Schiede, 20.10.2022, gg. 20.50 Uhr

(pa)In Limburg ereignete sich am Donnerstagabend ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer. Gegen 20.50 Uhr wollte eine Autofahrerin mit ihrem Skoda aus der Ste.-Foy-Straße kommend auf die Schiede abbiegen. Gleichzeitig befuhr ein jugendlicher Radfahrer parallel den Gehweg der Ste.-Foy-Straße in gleicher Richtung. Beim Abbiegevorgang kam es zu einem Zusammenstoß des Pkw mit dem Radler, bei dem der Jugendliche leicht verletzt wurde. Der Rettungsdienst brachte ihn zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

3. Unter Alkoholeinfluss von Fahrbahn abgekommen, L 3063, zwischen Aumenau und Villmar, 20.10.2022, 20.30 Uhr

(pa)Am Donnerstagabend kam es auf der L 3063 zwischen Aumenau und Villmar zu einem Alleinunfall eines Autofahrers, in dessen Folge ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann eingeleitet wurde. Gegen 20.30 Uhr befuhr ein 39-Jähriger mit einem Ford Focus die Landesstraße in Fahrtrichtung Villmar. Nach einer Linkskurve verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über den Pkw. Der Ford kam nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr über eine Grasfläche, kollidierte mit einem Leitpfosten, durchbrach einen hölzernen Telefonmast und touchierte anschließend einen Weidezaun bevor das Fahrzeug schließlich zum Stillstand kam. Der Pkw wurde dabei so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Der Fahrer selbst blieb unverletzt, jedoch ergab sich im Rahmen der Unfallaufnahme der Verdacht, dass er das Fahrzeug unter Alkoholeinfluss gefahren hatte. Ein mit dem Mann durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 2,1 Promille. Neben einer entsprechenden Strafanzeige hatte dies für den Unfallverursacher zur Folge, dass er die Beamten zur Polizeidienststelle begleiten musste, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf etwa 6.500 Euro geschätzt.

4. Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie eine Messstelle der Polizeidirektion Limburg-Weilburg für die kommende Woche:

Montag: Bad Camberg, Pommernstraße

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

