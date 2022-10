PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Baucontainer aufgebrochen +++ Pedelec entwendet +++ Mountainbike vor Schule gestohlen +++ Opel prallt gegen Baum +++ Zwei Verletzte bei Unfall zwischen Pkw und Baustellenfahrzeug

Limburg (ots)

1. Baucontainer aufgebrochen,

Hünfelden, Kirberg, An der Alten Straße, 14.10.2022, 12.00 Uhr bis 17.10.2022, 07.30 Uhr

(pa)Im Laufe des Wochenendes wurde in Hünfelden Kirberg ein Baucontainer aufgebrochen. Zwischen Freitagmittag und Montagmorgen öffneten Unbekannte gewaltsam das Vorhängeschloss eines im Bereich "An der Alten Straße" unweit des Schützenhauses aufgestellten Containers. Anschließend stahlen sie daraus ein Ladegerät für einen Elektrostampfer sowie drei dazu passende Akkus. Der Wert des Diebesguts wird auf mehrere Tausend Euro beziffert. Die Limburger Kriminalpolizei bittet Personen, die im genannten Bereich Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 zu melden.

2. Pedelec entwendet,

Limburg a. d. Lahn, Kornmarkt, 17.10.2022, 19.40 Uhr bis 20.25 Uhr

(pa)Am Montagabend wurde in Limburger ein Elektrofahrrad gestohlen. Der Fahrer eines anthrazitfarbenen Pedelecs der Marke "Bulls" stellte sein Velo gegen 19.40 Uhr auf dem Fahrradabstellplatz am Kornmarkt ab und sicherte es mit einem Ringschloss. Als er gegen 20.25 Uhr zurückkam, war sein rund 2.000 Euro teures Fahrrad verschwunden. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Limburg bittet um Hinweise unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0.

3. Mountainbike vor Schule gestohlen,

Bad Camberg, Gisbert-Lieber-Straße, 17.10.2022, 07.30 Uhr bis 11.05 Uhr,

(pa)In Bad Camberg wurde einem Schüler am Montag sein Fahrrad gestohlen. Ein 15-Jähriger hatte sein blau-orangenes Mountainbike der Marke "Fuji" gegen 07.30 Uhr auf dem Fahrradparkplatz seiner Schule in der Gisbert-Lieber-Straße abgestellt und angeschlossen. Bei seiner Rückkehr kurz nach 11.00 Uhr musste er feststellen, dass das Rad samt Schloss verschwunden war. Hinweise werden erbeten unter der Telefonnummer (06431) 9140 - 0.

4. Opel prallt gegen Baum,

L 3281, zwischen Löhnberg und Winkels, 17.10.2022, 20.10 Uhr

(pa)Auf der Landesstraße 3281 zwischen Löhnberg und Winkels ereignete sich am Montagabend ein Verkehrsunfall, in dessen Folge ein Autofahrer in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Gegen 20.10 Uhr war ein 34-Jähriger aus dem Lahn-Dill-Kreis mit seinem Opel Omega in Richtung Winkels unterwegs, als er in einer leichten Linkskurve vor der Abfahrt Niedershausen nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Pkw fuhr einen Abhang hinunter und prallte mit der Front gegen einen Baum. Bei dem Zusammenstoß wurde der Fahrer des Opel leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn zur ambulanten Behandlung in eine Klinik. Sein Fahrzeug musste mit Totalschaden von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

5. Zwei Verletzte bei Unfall zwischen Pkw und Baustellenfahrzeug, Kreisstraße 494, zwischen Waldbrunn Ellar und Hintermeilingen, 17.10.2022, gg. 08.45 Uhr

(pa)Am Montagmorgen kam es auf der K 494 zwischen Waldbrunn Ellar und Hintermeilingen zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Ein 48-jähriger Skoda-Fahrer war gegen 08.45 Uhr von Ellar kommend in Fahrtrichtung Hintermeilingen unterwegs, als er - nach eigenen Angaben aufgrund der blendenden Sonne - ein vor ihm haltendes Baustellenfahrzeug übersah. Der Skoda kollidierte mit dem Heck des stehenden Opel Movano, wobei der Skoda-Fahrer sowie der 23 Jahre alter Beifahrer im Opel leicht verletzt wurden. Beide wurden zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Gesamtschaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 21.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell