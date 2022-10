PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Verwirrter Mann verschießt mit Armbrust Pfeile mit Metallspitzen, Gefährliche Körperverletzungen, Versuchter Einbruch in Wohnhaus, Unter Drogeneinfluss Verkehrsunfall mit Flucht

Limburg (ots)

Gefährliche Körperverletzung 1

Zeit: Sonntag, 16.10.2022, 03.50 Uhr

Ort: Limburg, Grabenstraße 64

Zwischen einer 29 - jährigen Frau aus Diez und einem 43 - jährigen Mann aus Limburg kam es in einer Gaststätte zum Streit. In dessen Verlauf warf die Frau dem Mann einen Bierkrug ins Gesicht. Er erlitt dabei diverse Gesichtsverletzungen und musste ins Krankenhaus nach Limburg verbracht werden. Gegen die junge Frau wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Limburg (Tel.: 06431-91400) in Verbindung zu setzen.

Gefährliche Körperverletzung 2

Zeit: Samstag, 15.10.2022, 22.49 Uhr

Ort: Limburg, Ste.-Foy-Straße

Eine 16 - jährige aus Nentershausen saß an einer Bushaltestelle beim Oktoberfestplatz in Limburg. Plötzlich sei eine Gruppe aus drei weiblicher Personen auf sie zugekommen und hätten sie unvermittelt und grundlos geschlagen und getreten. Nach der Tat entfernten sie sich unerkannt. Die Geschädigte erlitt mehrere Verletzungen im Bereich des Kopfes und der Rippen. Eine Täterbeschreibung liegt nicht vor. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Limburg (Tel.: 06431-91400) in Verbindung zu setzen.

Körperverletzung und Bedrohung

Zeit: Samstag, 15.10.2022, 22.15 Uhr

Ort: Dornburg - Wilsenroth, Niederstraße

Nach Beziehungsstreitigkeiten zwischen einem 43 - jährigen und einer 41 - jährigen aus Dornburg kam es zu einer Körperverletzung nach einem Schlag ins Gesicht. Die 41 - jährige Frau, die den Schlag ins Gesicht erleiden musste, rief dann die Polizei. Aufgrund ihres Anrufs bedrohte der Mann die Frau nun. Er endete im Polizeigewahrsam für eine Nacht wo er sich Gedanken über sein Fehlverhalten machen konnte. Er muss sich nun wegen Körperverletzung und Bedrohung verantworten.

Versuchter Einbruchdiebstahl in Wohnhaus

Zeit: Samstag, 15.10.2022, 21.55 Uhr

Ort: Limburg - Lindenholzhausen, Waldhof

Eine 60 - jährige Frau aus Lindenholzhausen wurde aufmerksam als 4 junge Männer versuchten in ihr Haus einzubrechen. Als sie die Männer dann ansprach liefen diese in Richtung Wald weg. Alle vier Männer wurden als jung, maskiert und dunkel gekleidet beschrieben. Konkretere Angaben konnten nicht gemacht werden. Kurz danach sah die Frau dann noch wie ein hochmotorisiertes Fahrzeug an ihrem Haus vorbeifuhr. Konkretere Angaben zu dem Fahrzeug konnten nicht gemacht werden. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Limburg (Tel.: 06431-91400) in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht 1

Zeit: Samstag, 15.10.2022, 19.00 Uhr

Ort: Limburg - Staffel, Limburger Weg 12

Ein grauer Ford Fiesta war in Höhe des Hauses Limburger Straße 12 geparkt. Ein Kraftrad streifte den Pkw beim Vorbeifahren und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Dies konnte von einem Zeugen beobachtet werden. An dem Fiesta entstand Sachschaden in Höhe von 3000.- EUR (Heckscheibe gebrochen, linke Rückfahrleuchte beschädigt). Der Kradfahrer konnte nicht mehr angetroffen werden. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Limburg (Tel.: 06431-91400) in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht, Fahren unter Drogeneinwirkung

Zeit: Samstag, 15.10.2022, 17.04 Uhr

Ort: Hadamar, Mainzer Landstraße ggü. 166

Ein 33 - jähriger Mann aus Orbis (Donnersbergkreis) befuhr mit seinem blauen Pkw Skoda die Mainzer Landstraße in Richtung Elz. In Höhe Mainzer Landstraße 166 geriet er dann aufgrund konsumierter Drogen nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem dort geparkten weißen Opel Astra und einem ebenfalls dort geparkten silberfarbenen VW Golf. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls dann noch gegen einen dahinterstehenden silberfarbenen Mercedes C - Klasse geschoben. Dadurch entstand ein Schaden in Höhe von ca. 16.000 EUR. Der Unfallverursacher flüchtete dann zu Fuß über die Bahngleise in Richtung eines Aussiedlerhofes. Dort konnte er durch die eingesetzte Funkstreife im Rahmen der Fahndung festgenommen werden. Er hatte diverse Behandlungsbedürftige Verletzungen davongetragen. Daher wurde er zum Krankenhaus Limburg verbracht. Dort wurde bei ihm auch eine Blutentnahme wegen konsumierter Drogen durchgeführt. Da er auch noch diverse Drogen bei sich führte wurden diese sichergestellt und eine weiteres Strafverfahren wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln eingeleitet.

Verwirrter Mann mit Armbrust schießt wahllos mit Pfeilen auf Häuserfassaden und Pkw

Zeit: Samstag, 15.10.2022, 07.01 Uhr

Ort: Limburg - Lindenholzhausen, Vehlener Straße

Ein 38 - jähriger Mann aus Lindenholzhausen, der unter einer psychischen Erkrankung leidet, hat am Samstag Morgen mit einer Armbrust und Pfeilen mit Metallspitzen auf Häuserfassaden, Briefkästen, Garagentore, Verkehrseinrichtungen und Pkw geschossen. Dadurch sind Schäden in Höhe von 10.000 EUR entstanden. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Eine 38 - jährige Frau aus Limburg und ihre Mutter kamen mit dem Schrecken davon, als ihnen bewusst wurde daß ein Mann mit einer Armbrust einen Pfeil auf ihr Pkw geschossen hatte. Dieser blieb im vorderen Stoßfänger stecken. Aufgrund Ermittlungen der Polizei Limburg und Zeugenhinweisen konnte der zunächst unbekannte Täter dann identifiziert und von Spezialkräften vor seinem Haus (in unbewaffnetem Zustand) festgenommen werden. Er wurde in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen. Bei einer Durchsuchung seiner Wohnung konnten zahlreiche Schlag - Stich - und Schusswaffen sichergestellt werden.

Einbruch in Scheune

Zeit: Zw. So, 09.10.2022 und Do., 13.10.2022 Ort: 35789 Weilmünster - Lützendorf, Feldgemarkung Verlängerung Ringstraße

Unbekannte entwendeten aus einer verschlossenen Holzscheune ein Mofa, Marke Zündap, rot sowie ein Moped, Marke Zündap, blau. Weiterhin wurde eine verzinkte Dachrinne und Brennholz entwendet, welches neben der Scheune gelagert wurde.

Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Weilburg (Tel.: 06471-93860) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell