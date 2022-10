PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Brandstiftung an Schule+++Unfallflucht+++Scheibe an Pkw eingeschlagen+++Körperverletzung+++Autokennzeichen verbogen+++

Limburg (ots)

1. Brandstiftung

Tatort: 35781 Weilmünster, Kruppstraße Walderbachschule Tatzeit: Freitag, 14.10.2022, 20:35 Uhr Durch unbekannte Täter wurde ein rollbarer Müllcontainer in Brand gesteckt. Der Container befand sich in unmittelbarer Nähe zum Schulgebäude. Das Feuer griff auf die Holzfassade des Gebäudes über. Teile der Fassade, sowie die verbaute Dämmung wurden zerstört. Auch in der Nähe befindliche Mülltonnen wurden in Mitleidenschaft gezogen. Schließlich konnte das Feuer durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr gelöscht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 40.000 EUR. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431 91400 in Verbindung zu setzen.

2. Verkehrsunfallflucht

Tatort: 35781 Weilburg, L3020 in Höhe Weilburg- Gaudernbach Tatzeit: Samstag, 15.10.2022, 08:35 Uhr Die 20-Jährige Fahrerin eines PKW Seat Leon befuhr die L3020 aus Weilburg kommend in Richtung in Villmar. Im Bereich einer Rechtskurve kam ihr ein dunkelblaues Fahrzeug auf ihrer Fahrspur entgegen. Die Fahrerin wich nach rechts aus, kam auf die Bankette und verlor die Kontrolle über das Fahrzeug. Der PKW kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf der Seite liegen. Die Fahrerin konnte sich mit Hilfe eines Ersthelfers aus dem Fahrzeug befreien. Sie wurde zur weiteren körperlichen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Das dunkelblaue Fahrzeug entfernte sich von der Unfallstelle. Der Sachschaden beträgt ca. 5000EUR. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Schutzpolizei in Weilburg unter der Telefonnummer 06471 93860 in Verbindung zu setzen.

3. gegen Kopf geschlagen

Tatort: 65620 Waldbrunn-Fussingen, Mittelstraße 1, Bushaltestelle Tatzeit: Freitag, 14.10.22, 23:03 Uhr Nach einem Streit des 17-jährigen Geschädigten mit dem Beschuldigten schlug dieser dem Geschädigten ins Gesicht. Dabei wurde der Geschädigte leicht verletzt. Der Täter entfernte sich mit einem Bekannten vom Tatort. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Schutzpolizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431 91400 in Verbindung zu setzen.

4. Scheibe an Pkw eingeschlagen

Tatort: 65549 Limburg, Wasserhausweg Parkplatz unter der neuen Lahnbrücke Tatzeit: Dienstag, 04.10.22 12:30 Uhr - Freitag, 14.10.22, 15:39 Uhr Der Geschädigte parkte seinen Pkw, Peugeot, 206 grau/silbern unter der neuen Lahnbrücke auf dem letzten Parkplatz vor der Lahn. Ein unbekannter Täter schlug die Beifahrerscheibe ein. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Schutzpolizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431 91400 in Verbindung zu setzen.

5. sechs Autokennzeichen verbogen

Tatort: 65549 Limburg, Frankfurter Straße, City-Parkhaus, Hospitalstraße, Schiede Tatzeit: Donnerstag, 13.10.22, 22:00 Uhr - Freitag, den 14.10.22, 10:00 Uhr Durch zwei unbekannte Täter wurden sechs amtliche Kennzeichen von Fahrzeugen gewaltsam verbogen. Hierbei konnten die Täter in der Hospitalstraße gegen 07:36 Uhr beobachtet werden. Personenbeschreibung 1. Täter: männlich, ca. 25 Jahre, 180 cm groß, Mütze, schwarze Arbeitsjacke Personenbeschreibung 2. Täter: männlich, ca. 18 Jahre, 170 cm, schlank, Mütze, dunkle Kleidung Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Schutzpolizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431 91400 in Verbindung zu setzen.

