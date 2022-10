PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Einbruch in Gewerbegebäude+++Zwei berauschte Fahrten ohne Führerschein+++Medizinischer Notfall auf der B 49+++

Limburg (ots)

1. Einbruch in Gewerbegebäude,

Bad Camberg, Rheinstraße, Mittwoch, 12.10.2022, 22:15 Uhr bis Donnerstag, 13.10.2022, 01:00 Uhr

(wie) In Bad Camberg sind Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in einen Gewerbebetrieb eingebrochen. Die Polizei wurde gegen 01:00 Uhr in die Rheinstraße gerufen, da ein 64-Jähriger den Einbruch am Gebäude bemerkt hatte. Zuvor war gegen 22:15 Uhr schon ein Alarm zu hören gewesen, da ist bei der Nachschau aber noch nichts aufgefallen. Die Polizei durchsuchte das Gewerbegebäude, es befanden sich keine Einbrecher mehr darin. Diese hatten einen Bewegungsmelder zerstört und ein Fenster gewaltsam geöffnet. So gelangten sie in das Gebäude und durchsuchten mehrere Räume. Ob die Einbrecher etwas mitgehen ließen, ist bisher noch nicht bekannt. Anschließend entkamen die Täter unerkannt. Die Polizei sicherte Spuren und nahm den Tatort auf. Der Sachschaden am Gebäude wird auf 1.500 EUR geschätzt. Für die weiteren Ermittlungen bittet die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

2. Zwei berauschte Fahrten ohne Führerschein, Landkreis Limburg-Weilburg, Mittwoch, 12.10.2022 bis Donnerstag, 13.10.2022

(wie) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag erwischte die Polizei im Landkreis zwei Personen, die berauscht und ohne Führerschein Auto fuhren. Zuerst kontrollierte die Polizei am Mittwochabend einen 51-Jährigen in Weinbach-Blessenbach, der verletzt und betrunken in einem Ford saß. Der Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 2, 8 Promille an. Gegen 01:15 Uhr erwischte eine Streife dann eine 32-Jährige in einem VW in Elz. Ihr Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 0,8 Promille. Beide Kontrollierte waren nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und hätten so auch nüchtern nicht fahren dürfen. Sie wurden jeweils für die strafprozessualen Maßnahmen der Polizei fest- und mit zur Dienststelle genommen. Fahrzeugschlüssel stellten die Beamten zur Verhinderung weiterer Straftaten sicher.

3. Medizinischer Notfall auf der B 49,

Löhnberg, Bundesstraße 49, Mittwoch, 12.10.2022, 18:25 Uhr

(wie) Am Mittwochabend blieb ein Mann wegen eines medizinischen Notfalls mit einem LKW auf der B 49 liegen. Rettungsdienst und Polizei wurden gegen 18:25 Uhr auf die B 49 bei Löhnberg gerufen, da dort ein Mann aufgrund eines ernsten, medizinischen Problems mit seinem LKW angehalten hatte. Der Rettungsdienst brachte den Mann sofort in ein Krankenhaus. Ein weiterer LKW-Fahrer kümmerte sich um die Absicherung der Gefahrenstelle. Kurz darauf konnte ein Mitarbeiter der Spedition organisiert werden, der den LKW von der Bundesstraße auf einen sicheren Parkplatz fahren konnte.

