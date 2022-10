POL-LM: +++Mann an Haustür belästigt und angegangen+++Versuchter Einbruch in Limburg+++Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall in Dauborn+++

PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

1. Mann an Haustür belästigt und angegangen, Dornburg-Frickhofen, Langendernbacher Straße, Dienstag, 11.10.2022, 19:00 Uhr

(wie) In Frickhofen wurde ein älterer Mann am Dienstagabend an seiner Haustür belästigt und bedrängt. Der 87-Jährige öffnete gegen 19:00 Uhr seine Haustür in der Langendernbacher Straße, da dort mehrfach geklingelt worden war. Zwei junge Männer spielten hierauf laute Musik aus einem Lautsprecher ab und versuchten sich Zugang zum Haus zu verschaffen. Der 87-Jährige konnte sich jedoch gegen die Tür stemmen und diese schließlich wieder schließen. Daraufhin zündete einer der Angreifer einen Böller und warf diesen in den Briefkasten. Durch die Explosion entstand Sachschaden und Rauch zog in das Haus. Danach entfernten sich die Täter in Richtung Ortsmitte. Sie wurden beschrieben als 18 bis 20 Jahre alt und dunkel gekleidet. Einer war groß und schlank und hatte gelockte Haare. Der andere Mann soll deutlich kleiner als sein Begleiter gewesen sein. Die Polizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

2. Versuchter Einbruch in Limburg,

Limburg, Holzheimer Straße, Dienstag, 11.10.2022, 14:15 Uhr bis 17:40 Uhr

(wie) Am Dienstagnachmittag versuchte ein unbekannter Täter in eine Wohnung in Limburg einzubrechen. Eine 26-Jährige hatte ihre Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Holzheimer Straße gegen 14:15 Uhr verlassen. Als sie dorthin zurückkehrte, stand die Wohnungstür offen und es waren frische Beschädigungen am Türblatt zu sehen. Offenbar war die Tür aufgehebelt worden. Es befand sich aber niemand in der Wohnung, entwendet oder durchwühlt wurde auch nichts. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der Rufnummer 06431/9140-0 Hinweise entgegen.

3. Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall in Dauborn, Hünfelden-Dauborn, Laistraße, Dienstag, 11.10.2022, 14:15 Uhr

(wie) Bei einem Verkehrsunfall in Dauborn wurden am Dienstagnachmittag zwei Menschen leicht verletzt. Eine 44-Jährige befuhr mit einem Mitsubishi die Eufinger Straße von der Grubenstraße her kommend. An der Laistraße stoppte sie ihr Fahrzeug zunächst, fuhr dann aber doch in den Kreuzungsbereich ein. Hierbei übersah sie offensichtlich den vorfahrtsberechtigt herannahenden Opel eines 57-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wobei der Opel gedreht und gegen zwei Hausfassaden geschleudert wurde. Beide Beteiligte wurden bei dem Unfall leicht verletzt, die 44-Jährige vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, auch die Hausfassaden wurden beschädigt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf circa 10.000 EUR.

