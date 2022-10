POL-LM: Telefonbetrüger machen Beute +++ Mädchen unsittlich berührt +++ Einbrecher erbeuten Bargeld +++ Rollerfahrer verursacht Unfall nach Alkoholkonsum +++ 82-Jährige überschlägt sich mit PKW

PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

1. Telefonbetrüger machen Beute,

Limburg a. d. Lahn, Lindenholzhausen, Frankfurter Straße, 14.10.2022, 22.15 Uhr bis 23.45 Uhr

(pa)Am vergangenen Freitag haben Telefonbetrüger in Lindenholzhausen mit der Masche der falschen Polizeibeamten Erfolg gehabt.

Eine Seniorin erhielt am Abend einen Anruf, in dem ihr durch die Täter, die sich am Telefon als Polizeibeamte ausgaben, vorgegaukelt wurde, die Polizei hätte eine Einbrecherbande im Visier, die er als nächstes auf das Haus der Dame abgesehen hätte. Zur Festnahme der Täter wäre die Hilfe der Angerufenen erforderlich. Der Bereich wäre bereits durch die Polizei umstellt. Als "Lockmittel" sollten die Ersparnisse der lebensälteren Dame herhalten. Im Glauben, der Polizei zu helfen, deponierte sie daraufhin Bargeld und weitere Wertgegenstände als "Köder" in einem Beutel vor dem Haus. Später musste sie feststellen, dass der Beutel verschwunden und sie Betrügern aufgesessen war. Die Limburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die insbesondere im Bereich der Frankfurter Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0 zu melden.

Betrüger entwickeln immer wieder neue Tricks, um an die Ersparnisse von Seniorinnen und Senioren zu gelangen. Dabei wird gezielt die Gutmütigkeit und Hilfsbereitschaft der Generation 60+ ausgenutzt. Enkeltrick, falsche Polizeibeamte, Schockanruf, WhatsApp Betrug oder Handwerkertrick sind nur ein paar Beispiele dieser kriminellen Machenschaften.

Die Seniorinnen und Senioren zu erreichen und über genau diese Kriminalität und Gefahren aufzuklären sowie Ängste abzubauen, ist ein erklärtes Ziel der Polizei. Hierbei unterstützen die ehrenamtlichen Sicherheitsberater für Senioren (SfS) des Landkreises Limburg-Weilburg. Sie geben praktische Ratschläge und bewährte Tipps zu allen aktuellen Betrugsthemen und haben ein offenes Ohr für die Ängste älterer Menschen.

Derzeit gibt es 19 SfS im Landkreis, die sich jüngst am vergangenen Donnerstag zu einer Infoveranstaltung in den Räumlichkeiten der Polizeidirektion Limburg-Weilburg getroffen haben. Wie Sie Ihre oder Ihren SfS erreichen können, erfahren Sie über die Internetseite des Landkreises ( www.landkreis-limburg-weilburg.de ). Dort ist eine Infobroschüre sowie eine Liste mit allen SfS sowie deren Erreichbarkeiten zu finden.

2. Mädchen unsittlich berührt,

Limburg, Ste.-Foy-Straße, 16.10.2022, gg. 17.30 Uhr

(pa)Am späten Sonntagnachmittag wurde der Polizei ein Fall von sexueller Belästigung auf dem Limburger Oktoberfest angezeigt. Zwei 13-jährige Mädchen befanden sich gegen 17.30 Uhr in Begleitung einer weiteren Freundin auf dem Festplatz in einem "Geisterhaus", als plötzlich drei unbekannte Männer die beiden 13-Jährigen unsittlich berührten. Die Mädchen flüchteten aus der Attraktion und konnten beobachten, dass die Männer diese ebenfalls verließen und in der Menschenmenge verschwanden. Einer der Täter soll etwa 30 bis 40 Jahre alt, circa 180cm groß und kräftig gewesen sein. Er habe schütteres Haar, einen längeren Vollbart sowie ein vernarbtes Gesicht gehabt und schwarze Kleidung getragen. Der zweite Täter sei etwa 25 bis 30 Jahre alt, circa 175cm groß und etwas dünner gewesen. Er sei dunkel gekleidet gewesen und habe schwarzes Haar sowie ebenfalls einen längeren Vollbart gehabt. Der dritte Täter sei etwa 30 bis 40 Jahre alt, und circa 175cm groß gewesen. Auch er habe einen längeren Vollbart gehabt. Nach Angaben der Mädchen sollen alle drei ein "arabisches Aussehen" gehabt haben. Die Limburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer (06431) 9140 - 0.

3. Einbrecher erbeuten Bargeld,

Limburg a.d. Lahn, Zeppelinstraße, 15.10.2022, 22:00 Uhr bis 16.10.2022, 13:00 Uhr,

(ew)Unbekannte Täter brachen im Zeitraum vom vergangenen Samstagabend bis Sonntagmittag in einen Imbisswagen in der Zeppelinstraße in Limburg ein. Die Einbrecher hatten zunächst das Vorhängeschloss geknackt und dann die Eingangstür aufgehebelt, um sich somit gewaltsam Zutritt zu dem Imbisswagen zu verschaffen. Nachdem sich die Täter etwa 300 Euro Bargeld geschnappt hatten, ergriffen sie mit ihrer Beute unerkannt die Flucht. Neben dem erlangten Diebesgut entstand ein Sachschaden von über 450 Euro. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 in Verbindung zu setzen.

4. Rollerfahrer verursacht Unfall nach Alkoholkonsum, Weilburg, K 446, 16.10.2022, 21:20 Uhr

(mas)Ein Rollerfahrer kam am Samstag nach dem Konsum von Alkohol auf der Kreisstraße 446 bei Weilburg zu Fall und verletzte sich.

Ein 33-Jähriger befuhr am Sonntagabend gegen 21:20 Uhr mit seinem Motorroller die K 446 aus Allendorf kommend in Richtung Gaudernbach. Auf einem Gefällstück geriet der Rollerfahrer auf den rechtsseitig gelegenen Grünstreifen und stürzte. Durch den Sturz erlitt der 33-Jährige leichte Verletzungen, welche im Krankenhaus behandelt werden mussten. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten die eingesetzten Polizeibeamten bei dem Rollerfahrer einen Atemalkoholwert von 1,2 Promille feststellen. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

5. 82-Jährige überschlägt sich mit PKW,

Waldbrunn, L 3046, 16.10.2022, 11:27 Uhr

(mas)Am Sonntagmittag überschlug sich eine Autofahrerin auf der L 3046 zwischen Dorchheim und Ellar.

Auf der Landesstraße 3046 zwischen den Ortschaften Dorchheim und Ellar kam es am Sonntag gegen 11:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Im Kurvenbereich verlor eine Seniorin die Kontrolle über ihren Pkw, sodass sich das Fahrzeug überschlug und auf dem Dach zum Liegen kam. Die eingesetzten Feuerwehrkräfte konnten die leicht verletzte 82-Jährige aus ihrem Fahrzeug befreien und dem Rettungsdienst übergeben. Die L 3046 musste für die Dauer der Einsatzmaßnahmen voll gesperrt werden.

