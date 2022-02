Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wildunfall

Rohrbach (ots)

Auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Leutenthal und Rohrbach kam es am 22.02.2022, 06:40 Uhr zu einem Zusammenstoß mit einem Wildtier. Eine 33jährige Pkw-Fahrerin fuhr von Rohrbach kommend in Richtung Leutenthal als plötzlich ein Reh von links nach rechts die Fahrbahn überquerte. Es kam zum Unfall, wobei das Fahrzeug der 33jährigen an der Stoßstange als auch am Kühlergrill beschädigt wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500,00 Euro.

