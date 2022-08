LPI-NDH: Pressebericht der PI Eichsfeld vom 27. - 28.08.2022

Nordhausen (ots) - Verkehrsgeschehen: Am 26.08.2022 / 11:50 Uhr kontrollierten Beamte der PI Eichsfeld in Beuren / Burgweg die 23jährige Fahrerin eines E-Scooters, weil an diesem kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Sie konnte keine bestehende Versicherung nachweisen. Deshalb wurde gegen die Fahrerin Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetzes erstattet. Die Weiterfahrt wurde untersagt. ...

mehr