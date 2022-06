Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Steinfeld - Kapsweyer Vandalismus

Steinfeld - Kapsweyer (ots)

In der Nacht auf Sonntag, 26.06.22, kam es in den Ortsbereichen Steinfeld und Kapsweyer durch Farbschmierereien zu mehreren Sachbeschädigungen an Gebäuden, Schildern und Fahrzeugen. Zeugen werden gebeten sich unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.

