Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Annweiler - Motorradkontrolle im Wellbachtal

Annweiler (ots)

Bei milden Temperaturen trafen sich am Sonntag, den 26.06.22, wiederum etliche Motorradfahrer auf der B 48 im Wellbachtal, weshalb die Polizei auch an diesem Wochenende gezielte Zweiradkontrollen durchführte. In der Mittagszeit wurden insgesamt 17 Motorradfahrer kontrolliert, wobei neben verschiedenen technischen Mängeln an Auspuff und Motorradzubehör auch ein abgefahrener Reifen beanstandet werden musste. Darüber hinaus konnten einige sensibilisierende Gespräche in punkto "Sicherheit im Straßenverkehr" geführt werden.

