Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bad Bergzabern - versuchter Einbruch in Büro

Bad Bergzabern (ots)

Am 25.06.2022, gegen 22:35 Uhr, versuchte ein unbekannter Täter mittels Leiter in ein Büro in der Petronellastraße einzubrechen. Er konnte durch einen Anwohner verscheucht werden. Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343-93340 oder per E-Mail pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.

