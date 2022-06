Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rennradfahrer übersehen

Weingarten (Pfalz) (ots)

Am Samstag kam es in Weingarten zu einem Unfall, bei dem sich ein 70-jähriger Rennradfahrer verletzte. Eine Anwohnerin hielt mit ihrem PKW kurzfristig vor ihrem Anwesen in der Hauptstraße, um ihr Hoftor zu öffnen. Anschließend scherte sie auf die Straße wieder aus, um rückwärts in ihren Hof einzufahren. Aufgrund geparkter Fahrzeuge übersah sie hierbei eine Gruppe von sieben Rennradfahrern. Einer der Rennradfahrer erschrak sich und wich dem Fahrzeug aus. Hierbei verlor er das Gleichgewicht und stürzte zu Boden. Aufgrund seiner Verletzungen wurde der 70-jährige vom Rettungsdienst in ein Ludwigshafener Krankenhaus verbracht.

