Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Sachbeschädigung an PKW (30.09.2022)

Konstanz (ots)

In der Zeit von Dienstag bis Freitag besprühten bislang unbekannte Täter einen in der Austraße abgestellten PKW-Geländewagen der Marke SsangYong im Bereich der Fahrertüre mit dem Schriftzug "SUV". Hierdurch entsteht ein Schaden in Höhe von mind. 500,- EUR. Hinweise auf den oder die Täter nimmt das Polizeirevier Konstanz unter Tel. 07531 9952222 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell