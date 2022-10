Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Schramberg (Lkr. RW) Körperverletzung (30.09.2022)

Schramberg (ots)

Zu einer Körperverletzung am Busbahnhof Schramberg am Freitag gegen 15.00 Uhr sucht die Polizei Zeugen. Demnach wurde ein 40-jähriger Mann unvermittelt von 3 Personen angesprochen und angegriffen. Der Geschädigte wurde von den Unbekannten geschlagen und auf dem Boden liegend zudem noch getreten. Die Männer entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung. Der 40-Jährige begab sich selbständig in ein Krankenhaus und ließ dort seine Verletzungen behandeln. Nachträglich meldete er den Sachverhalt bei der Polizei. Zum Tatzeitpunkt sollen sich viele Personen am Busbahnhof befunden haben, die den körperlichen Übergriff gesehen haben könnten. Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Schramberg unter Tel. 07422 27010 in Verbindung zu setzen.

