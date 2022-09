Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Radfahrerin angefahren

Die Polizei sucht Zeugen

Wegberg (ots)

Am Mittwochmorgen (14. September) kam es im Bereich Am Bahnhof / Lindenstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine jugendliche Fahrradfahrerin verletzt wurde. Eine bislang unbekannte PKW-Fahrerin befuhr die Lindenstraße aus Richtung Kiefernweg kommend in Fahrtrichtung Am Bahnhof. Eine 14-Jährige befuhr mit ihrem Fahrrad die Industriestraße aus Richtung Siemensweg kommend in Richtung Lindenstraße. An der Straße Am Bahnhof wollte sie diese überqueren, um anschließend auf den Geh-/Radweg zu fahren. Als sich das Mädchen bereits auf der Straße Am Bahnhof befand, bog die PKW-Fahrerin mit ihrem silbernen Kleinwagen links aus der Lindenstraße in die Straße Am Bahnhof ein. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem PKW und der Schülerin, wobei diese zu Boden fiel und sich verletzte. Die Frau stieg erst auf Aufforderung eines Zeugen aus dem Fahrzeug, entfernte sich allerdings dann doch von der Unfallstelle. Die Polizei sucht nun die PKW-Fahrerin. Personen, die zur in Rede stehenden Zeit Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Heinsberg zu melden unter der Telefonnummer 02452 920 0. Zudem können Sie Hinweise auch über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell