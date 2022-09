Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg-Hondingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Brand an einem Mehrfamilienhaus

Blumberg-Hondingen, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache - möglicherweise durch eine noch glimmende und unachtsam abgelegte Zigarette - ist es am frühen Donnerstagmorgen zunächst auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Frühlingstraße zu einem Brand gekommen, der dann teilweise auf das Dach des Gebäudes übergegriffen hat. Gegen 02.20 Uhr entdeckte eine Bewohnerin Rauch im Bereich des Balkons und am Dach des Hauses aufsteigen und verständigten die Feuerwehr. Daraufhin rückten die Blumberger Wehr mit Unterstützung der Feuerwehrabteilung Riedöschingen mit acht Fahrzeugen und 50 Einsatzkräften zu dem gemeldeten Brand aus, der dann auch von den Wehrmännern vollständig gelöscht werden konnte, bevor das Feuer auf den rechtlichen Dachstuhl und das Gebäude übergriff. Neben Feuerwehr und Polizei waren vorsorglich auch zwei Rettungswagenbesatzungen zu der gemeldeten Brandstelle ausgerückt. Personen kamen bei dem Brand jedoch nicht zu Schaden. Der am Gebäude entstandene Sachschaden wird derzeit auf rund 130.000 Euro geschätzt. Die polizeilichen Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern noch an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell