Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dauchingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Heckklappe eines geparkten Hyundais mutwillig beschädigt

Dauchingen, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Im Laufe des Mittwochs, in der Zeit von 07.30 Uhr bis 19.00 Uhr, hat ein unbekannter Täter mutwillig die Heckklappe eines in der Daimlerstraße abgestellten Autos des Typs Hyundai Tucson beschädigt. Bei der Tat wurden drei Eindellungen an der Klappe verursacht. Zudem wurde an einer Stelle der Lack beschädigt. Die Polizei Schwenningen (07720 8500-0) ermittelt nun wegen der begangenen Sachbeschädigung und nimmt Hinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell