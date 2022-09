POL-KN: (Triberg im Schwarzwald, Geutsche, K 5727) Von der Straße abgekommen und gegen Baum geprallt

Welschingen (ots) - Ein Mann hat sich bei einem Arbeitsunfall in einer Firma auf der Gottlieb-Daimler-Straße am Mittwochmorgen verletzt. Bei Arbeiten an einer Drehbank zog sich der 58-Jährige schwere Verletzungen an der Hand zu. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann zur Behandlung in eine Klinik. Rückfragen bitte an: Katrin Rosenthal Polizeipräsidium Konstanz ...

mehr