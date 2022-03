POL-HX: Anzeigepflicht bei Versammlungen unter freiem Himmel

Brakel, 16.03.2022 (ots) - Bei der Polizei sind zwei Einbruchsversuche in der Innenstadt von Brakel und der Diebstahl eines Pkw angezeigt worden. Am Freitag, 11. März, wurden Beschädigungen an zwei Türen einer Spielhalle am Hanekamp gemeldet. Ein Unbekannter hatte die beiden Türen zwischen 01.00 Uhr und 07.50 Uhr eingeschlagen, gelangte aber nicht in die Räumlichkeiten der Spielhalle. In ein Geschäftsbüro an der Ostheimer Straße versuchte ein Unbekannter im Zeitraum ...

mehr