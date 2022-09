Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen - Polizei bittet um Zeugenhinweise

VS-Schwenningen (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, bei welcher drei Männer im Alter von 22, 33 und 57 Jahren verletzt worden sind, ist es am Mittwochabend, gegen 20 Uhr, an der Ecke Alleenstraße und Arndtstraße gekommen. Hintergrund der Auseinandersetzung dürfte ein zurückliegender Streit zwischen zwei an der Auseinandersetzung beteiligten Familien gewesen sein. Bei der Auseinandersetzung erlitten drei der Beteiligten Verletzungen, die durch eintreffende Rettungskräfte versorgt werden mussten. Zwei der verletzten Männer wurden zur weiteren Behandlung in das Schwarzwald-Baar Klinikum gebracht. Die Polizei Schwenningen hat Ermittlungen wegen des Tatbestandes der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet und bittet nun um Zeugenhinweise. Personen, die entsprechende Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwenningen (07720 8500-0) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell