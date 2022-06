Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zwei Diebstähle auf Baustellen beschäftigen Polizei

Lübbecke (ots)

Über das Pfingstwochenende ist es auf zwei Baustellen im Stadtgebiet zu Diebstählen gekommen. So entwendeten Unbekannte von der Baustelle "Westertor" rund 55 Meter Kupferkabel. Zudem wurden "Am Jägerbach" zwei Container aufgebrochen und Werkzeug gestohlen.

Verantwortliche beider Baustellen meldeten sich am Dienstagmorgen bei der Polizei und berichteten den Beamten von ihren Feststellungen zum Arbeitsbeginn. Am "Westertor" fiel sofort auf, dass die Baustelle ohne Strom war. Anschließend wurde bemerkt, dass zwei Elemente des Bauzauns aus der Halterung gelöst und das Kabel durchtrennt war. Aufgrund der Länge des entwendeten Kabels vermutet die Polizei, dass die Beute mit einem entsprechenden Fahrzeug abtransportiert wurde.

An der Baustelle für ein neues Mehrfamilienhaus "Am Jägerbach" hatten die Kriminellen laut Polizei offenbar keine Mühe, über das verlängerte Wochenende die beiden Baucontainer gewaltsam zu öffnen. Zuvor war von ihnen noch eine installierte Videokamera unbrauchbar gemacht worden. Letztmalig gearbeitet wurde hier am Samstag, 4. Juni, bis etwa gegen 17.30 Uhr. Ob die beiden Diebstähle in Zusammenhang stehen, ist nach Angaben der Ermittler noch unklar. Hinweise zu den Fällen nimmt die Polizei entgegen unter Telefon (0571) 88660.

