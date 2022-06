Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Radfahrerin prallt gegen Pkw

Espelkamp (ots)

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto am Dienstagmorgen hat sich eine Pedelec-Fahrerin verletzt.

Den Erkenntnissen nach war die 80-Jährige gegen 7.50 Uhr auf der Gerhard-Wetzel-Straße aus Richtung des Kreisverkehrs an der Breslauer Straße kommend unterwegs, als sie an einer scharfen Rechtskurve dem Straßenverlauf nicht weiter folgen, sondern geradeaus auf den Parkplatz des dortigen Geschäftskomplexes fahren wollte. Dabei kam es zur seitlichen Kollision mit dem Dacia einer 43 Jahre alten Espelkamperin, die auf der Straße in entgegengesetzter Richtung gefahren war. Durch den Zusammenstoß zog sich die Radlerin aus Espelkamp offenbar leichtere Verletzungen zu und musste von Rettungskräften ins Krankenhaus nach Rahden gebracht werden.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell