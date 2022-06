Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizeihündin Tara spürt hilflose Seniorin (80) auf

Espelkamp (ots)

Dem Einsatz von Polizeihündin Tara ist es verdanken, dass eine Vermisstensuche in Espelkamp am Samstag ein glückliches Ende gefunden hat. So wurden die Einsatzkräfte am Abend wegen einer aus einer Seniorenunterkunft abgängigen Frau (80) gerufen. Die war zuvor mit ihrem Rollator spurlos verschwunden.

Bei der Absuche des Einrichtungsgrundstücks kam neben mehreren Beamtinnen und Beamten auch eine Polizeihundführerin mit Tara, einer belgischen Schäferhündin, zum Einsatz. Dabei gelang es der vierbeinigen Polizistin schnell eine Fährte aufzunehmen und die Beamtin noch vor Einbruch der Dunkelheit zielgerichtet zu einem entfernten Gebüsch am südlichen Ende des weitläufigen Areals zu führen.

Dort ragten aus einem dichten Gestrüpp lediglich zwei Schuhe heraus. Wie sich anschließend herausstellte, lag die Frau bäuchlings kaum sichtbar und mit nach unten gerichtetem Gesicht im dortigen Laub. Mangels schwindender Kräfte hatte sie sich selbst nicht befreien oder auf sich aufmerksam machen können. Ihr Rollator hatte sich ebenfalls kaum wahrnehmbar und zusammengeklappt in dem Dickicht befunden. Nachdem die Einsatzkräfte die über Schmerzen klagende Dame aus ihrer misslichen Lage befreit hatten, wurde sie von einer angeforderten Rettungswagenbesatzung in ein Krankenhaus gebracht.

Am Ende des Einsatzes durfte sich die zweieinhalbjährige Spürnase Tara zur Belohnung für ihre gute Arbeit ausgiebig und mit sichtlicher Freude ihrem Lieblingsspielzeug zuwenden.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell