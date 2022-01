Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220130 - 0107 Frankfurt-Westend-Süd: Radfahrer stürzt und wird beraubt

Frankfurt (ots)

(hol) Gestern Abend stürzte ein Radfahrer mit seinem Rad im Westend. Anschließend beraubte ihn ein anscheinend zur Hilfe eilender Mann.

Gegen 19:20 Uhr fuhr ein 49-jähriger Mann auf dem Radweg in der "Eschersheimer Landstraße" stadteinwärts. In Höhe des großen Kinos stürzte er ohne Fremdeinwirkung mit seinem Fahrrad und fiel zu Boden. Ein junger Mann eilte zu dem Gestürzten und erweckte bei diesem den Eindruck, ihm aufhelfen zu wollen. Tatsächlich hatte er aber ganz andere Absichten. Er griff dem Mann in die Jackentasche und entwendete ihm, trotz dessen körperlicher Gegenwehr, das mitgeführte Bargeld und flüchtete über den Gärtnerweg weiter in unbekannte Richtung.

Täterbeschreibung:

Männlich, ca. 170 cm groß, dunkler Teint. Bekleidet mit einer roten Jacke und einer weißen Mütze.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter 069 / 755 5 31 10 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

