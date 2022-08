Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Elf zu schnell in einer Stunde

Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Sechs Anzeigen und fünf Verwarnungen - das ist die Bilanz einer einstündigen Verkehrskontrolle am Dienstagmorgen auf der B37 bei Hochspeyer. Mit dem Lasermessgerät nahmen die Einsatzkräfte in Höhe des Industrieparks die Geschwindigkeit der vorbeikommenden Fahrzeuge ins Visier. In diesem Bereich ist maximal Tempo 70 erlaubt.

Fünf Fahrer kamen mit einer kostenpflichtigen Verwarnung davon. Sechs Fahrer lagen allerdings so deutlich über dem Tempolimit, dass sie nun mit einer Anzeige rechnen müssen. Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag an diesem Morgen bei 104 km/h. Laut Bußgeldkatalog kommen auf den Fahrer eine Geldstrafe von 200 Euro sowie ein Punkt in der "Verkehrssünderdatei" zu. Ob er auch den Führerschein für einen Monat abgeben muss, hängt davon ab, ob er in diesem Jahr schon einmal beim Rasen erwischt wurde. |cri

