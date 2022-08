POL-PPWP: Aufmerksamer Zeuge verfolgt verdächtige Jugendliche

Kaiserslautern (ots) - Einen 35-jährigen Mann hat die Polizei in der Nacht zu Mittwoch in der Nordbahnstraße mit einem geklauten Fahrrad erwischt. Die Beamten kontrollierten den Mann gegen 0:45 Uhr. Bei der Überprüfung seines mitgeführten Rades stellte sich heraus, dass es Ende Februar aus einer Garage auf dem Bännjerrück entwendet worden war. Das Fahrrad wurde sichergestellt - die Ermittlungen dauern an. |elz ...

