Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Schlägerei und Verfolgungsfahrt

Kaiserslautern (ots)

Ein Zeuge alarmierte am Dienstagabend die Polizei, weil sich an der Ecke Burgstraße und Maxstraße mehrere Personen, teils auf der Straße, prügeln würden. Vor Ort konnten ein 19-jähriger Mann und mehrere Zeugen angetroffen werden. Der 19-Jährige musste im Rettungswagen versorgt werden, da er Pfefferspray abbekommen hatte.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen kam es bereits im Bereich des Fackelrondells zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 17-Jährigen und dem 19-Jährigen. Der 19-Jährige wurde durch seinen Kontrahenten und drei weiteren Personen bis zur Maxstraße verfolgt. Dort ging die verbale in eine körperliche Auseinandersetzung über. Die Gruppe um den 17-Jährigen verschwand, bevor die Polizei eintraf. Der 17-Jährige stieg zu einer jungen Frau in einen weißen BMW und entfernte sich. Sie konnten durch Polizisten am Fackelrondell angehalten werden.

Die beiden gaben zusätzlich an, dass sie nach der Schlägerei von einem unbekannten Mann mit einem schwarzen Renault Clio verfolgt wurden. Der Mann soll ebenfalls an der Schlägerei beteiligt gewesen sein. Bei der Verfolgung sei der unbekannte Fahrzeugführer so dicht aufgefahren, dass die 18-jährige Fahrerin sich genötigt fühlte, selbst schneller zu fahren und die geltenden Verkehrsregeln zu missachten, um eine Kollision der beiden Pkw zu vermeiden.

In der Goethestraße sei der Renault neben ihren Pkw gefahren. Dabei bewarf der ebenfalls unbekannte Beifahrer ihr Fahrzeug mit Glasflaschen. Es entstand Sachschaden. In Richtung Stadtpark brach der Fahrer des Renault die Verfolgung plötzlich ab und flüchtete in unbekannte Richtung.

Zeugen, die Hinweise zu der Schlägerei und/oder der Verfolgungsfahrt geben können, werden gebeten, unter der Nummer 0631 369-2150 mit der Polizei in Kaiserslautern Kontakt aufzunehmen. |elz

