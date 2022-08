POL-PPWP: Auseinandersetzung wegen Lärm

Rodenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Einbrecher waren in der Nacht von Montag auf Dienstag in Rodenbach aktiv. Der Polizei wurden am Dienstagmorgen zwei Einbrüche in benachbarte Firmenräume "Am Hühnerbusch" gemeldet. In einem Fall richteten die Täter Schaden in fünfstelliger Höhe an - wobei der angerichtete Sachschaden doppelt so hoch ist wie der Wert der Beute. Hier schlugen die Unbekannten am Firmengebäude ...

