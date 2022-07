Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Mit mehr als 2 Promille auf dem Fahrrad unterwegs

Oberhausen (ots)

Einen Unfall verursachte ein Radfahrer am Samstag (16.07.), gegen 23:30 Uhr, auf der Kniestraße in Oberhausen Heide. Der 43-Jährige, der offensichtlich stark alkoholisiert war, fuhr gegen ein geparktes Fahrzeug und verletzte sich hierbei leicht. Da an dem geparkten Audi A6 durch den Zusammenstoß auch viele deutliche Kratzer am Fahrzeug entstanden sind, klingelte er in dem Haus an und informierte den Halter des Fahrzeugs über den Unfall. Die hinzugerufenen Polizisten stellten dann fest, dass der Radfahrer mit mehr als 2 Promille unterwegs war und fertigten eine Strafanzeige.

