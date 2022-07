POL-OB: Aktueller Wohnungseinbruchsradar für Oberhausen

Polizeipräsidium Oberhausen

Der aktuelle Wohnungseinbruchsradar für die letzte Woche (08.07. bis 14.07.) liegt vor. Drei Wohnungseinbrüche wurden bei der Polizei Oberhausen angezeigt, ein Einbruch scheiterte. Ein Einbrecher gelangte auf unbekannte Art und Weise in ein Mehrfamilienhaus in Oberhausen-Altstaden und hier an die Dachgeschosswohnung eines Bewohners. Per Aufdrücken oder Treten brach er das Schließblech aus dem Rahmen und gelangte so in die Wohnung. Hier durchsuchte er nahezu sämtliche Räume und entkam mit einer vierstelligen Summe Bargeld in unbekannte Richtung.

